Champions League: Barcellona - Liverpool in chiaro su RAI 4K

Si riaccende RAI 4K, e lo fa per un grande appuntamento calcistico: la semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool, in programma domani 1 Maggio dal Camp Nou di Barcellona e che secondo molti sarebbe una finale anticipata della massima competizione calcistica per club a livello mondiale.

La televisione di Stato ha annunciato che sarà possibile seguire il big match tra la squadra di Valverde e quella di Klopp sul canale 210 su Tivùsat di HotBird in qualità Ultra HD. La partita inoltre dovrebbe anche essere trasmessa in HDR, come già avvenuto in passato con gli altri appuntamenti calcistici di questo calibro.

Discorso diverso per le semifinali di ritorno, in programma la prossima settimana. In questo caso, come da accordi firmati con la UEFA, la RAI trasmetterà sempre la partita del mercoledì (Ajax - Tottenham), ma dalle indiscrezioni emerse non sembra essere stata predisposta la trasmissione in 4K dell'incontro.

Stesso discorso anche per la finalissima di Madrid, in programma a Giugno. La RAI, come previsto dalla normativa italiana che obbliga le televisioni a trasmettere gli eventi sportivi rilevanti in chiaro, trasmetterà l'atto finale della Champions League 2018/2019 in alta definizione su RAI 1 HD, visibile anche sul digitale terrestre.

Per maggiori informazioni su come vedere RAI 4K, vi rimandiamo alla nostra guida.