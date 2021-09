Champions League in chiaro su Canale 5: ecco come saranno scelte le partite

Qualche giorno fa sono state svelate le partite di Champions League che saranno trasmesse su Canale 5 da Mediaset. L'esordio avverrà con Malmo-Juventus del 14 Settembre per poi continuare, da quanto emerso, il 28 Settembre con Milan-Atletico Madrid. Oggi emergono nuovi dettagli sulla scelta dei match.

Secondo quanto appreso dai colleghi di Calcio e Finanza, anche per i match saranno trasmessi successivamente il Biscione darà priorità alle squadre italiane e dovrebbe trasmettere almeno una gara per ogni squadra del nostro paese impegnata nella massima competizione calcistica a livello continentale. Le scelte ovviamente saranno prese di volta in volta anche a seconda dei match, soprattutto quando prenderà il via la fase ad eliminazione diretta.

Nel frattempo, la scorsa settimana anche Prime Video ha annunciato le partite di Champions League che saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma gratuita: si partirà mercoledì 15 Settembre alle ore 21 con Inter-Real Madrid, per poi continuare il 29 Settembre con Juventus-Chelsea ed il 20 Ottobre con la sfida tra Juventus e Zenit San Pietroburgo.

Tutte le altre partite saranno visibili su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, mentre Infinity+ in streaming trasmetterà tutte le partite del martedì e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi: complessivamente saranno 104 i match trasmessi.