Champions League in chiaro su Canale 5: scelte le partite degli ottavi di finale

Febbraio è da sempre un mese decisivo per le stagioni calcistiche delle principali squadre, che se la vedranno non solo con gli sconti diretti più importanti in chiave campionato, ma anche con la Champions League. Quando mancano poco più di 20 giorni al ritorno della Coppa dalle Grandi Orecchie, Mediaset ha annunciato le partite in chiaro.

Si parte il 15 Febbraio 2022 alle ore 21 con la sfida galattica tra il Paris Saint Germain di Messi ed il Real Madrid di Benzema, una partita che segnerà il ritorno di Sergio Ramos allo Stadio Bernabeu che è stata la sua casa per anni.

Il 22 Febbraio 2022 invece Mediaset trasmetterà l'ottavo di finale tra Villareal e la Juventus che secondo le ultime voci di mercato sarebbe vicina all'acquisto del numero 9 della Fiorentina Dusan Vlahovic.

L'8 Marzo 2022 invece tocca ad un'altra supersfida: l'Inter di Simone Inzaghi farà infatti visita al Liverpool di Jurgen Klopp, in una partita che si prospetta densa di emozioni e che speriamo possa regalare tante gioie ai tifosi nerazzurri.

A chiudere il cerchio, il 15 Marzo 2022, invece ci penserà la partita tra Manchester United ed Atletico Madrid, vale a dire l'ennesimo capitolo dell'infinita sfida tra Cristiano Ronaldo ed i Colchoneros.

Ricordiamo che la Champions League sarà visibile anche su Amazon Prime Video, che manderà in onda la migliore partita del mercoledì. Per tutti i dettagli su dove seguire il calcio in TV fino al 2024, vi rimandiamo al nostro approfondimento.