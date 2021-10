Champions League in chiaro: tocca a Porto - Milan domani sera su Canale 5

Dopo l'annuncio di Amazon Prime Video sulla Champions League, anche Mediaset ha comunicato la partita che domani sera, a partire dalle ore 21, potrà essere vista in chiaro su Canale 5. Il pick questa volta è andata sulla sfida tra Porto e Milan.

I tifosi rossoneri potranno seguire la partita su Canale 5, anche in HD ed in diretta streaming su SportMediaset, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Ovviamente la partita potrà essere vista anche su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport.

Il match Inter - Sheriff Tiraspol, invece, sarà trasmesso in esclusiva, sempre a partire dalle ore 21:00, su Sky Sport e Mediaset Infinity pagando i rispettivi abbonamenti. In questo caso la telecronaca è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Sempre restando alle partite con protagoniste le squadre italiane, Manchester United - Atalanta di mercoledì alle 21 sarà visibile solo su Mediaset Infinity e Sky Sport.

Discorso diverso per Zenit San Pietroburgo - Juventus, che come stabilito dal contratto siglato da Amazon Prime Video con la UEFA potrà essere vista in esclusiva sulla piattaforma di streaming del colosso di Seattle, in maniera completamente gratuita per coloro che dispongono di un abbonamento attivo ad Amazon Prime.