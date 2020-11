La Champions League corre verso Sky, Mediaset ed Amazon: anche Reuters conferma

Nella giornata di oggi anche Reuters torna a parlare dell’asta relativa all’assegnazione dei diritti televisivi della Champions League per il prossimo triennio. L’agenzia di stampa internazionale, sostanzialmente conferma le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni.

Saranno Sky, Mediaset ed Amazon infatti a trasmettere la Coppa dalle Grandi Orecchie per i prossimi tre anni, a discapito di DAZN che a quanto pare ha presentato un’offerta che è stata superata dalla Pay tv di Comcast.

Complessivamente Sky Italia avrebbe messo sul piatto tra i 100 ed i 110 milioni di Euro a stagione per la trasmissione di quasi tutte le partite di Champions ed Europa League, ad eccezione delle migliori partite di Champions del martedì, per cui il Biscione ha offerto circa 50 milioni di Euro.

Ad Amazon invece andrà il pacchetto comprensivo delle migliori partite del mercoledì sera, per una somma di 80 milioni di Euro a stagione. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore passate, Amazon dovrebbe trasmettere anche la finale di Supercoppa Europea, ovviamente sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Per Sky si tratta senza dubbio di un ottimo colpo, ma ora la partita si giocherà tutta sull’assegnazione dei diritti tv della Serie A, per cui il CEO Maximo Ibarra ha già manifestato interesse, pur non parlando di esclusiva.