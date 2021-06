Niente Champions League per DAZN: la UEFA blocca l'accordo con Mediaset

E' notizia di qualche settimana fa che DAZN sarebbe interessata ai diritti tv della Champions League per completare il proprio pacchetto di diritti sportivi legati al calcio. Secondo quanto risulta a Milano Finanza, però, non si andrà oltre l'idea, dal momento che la UEFA avrebbe bloccato l'accordo con Mediaset.

Un nuovo articolo pubblicato da Milano Finanza, infatti, riferisce che l'ente di Nyon avrebbe negato l'autorizzazione a Mediaset per concedere la sub licenza alla piattaforma di Perform, che era interessata alla ritrasmissione delle 104 partite in treaming e le 17 in chiaro per cui il Biscione ha rilevato i pacchetti qualche mese fa.

DAZN puntava proprio ad un accordo di questo tipo per rendere la propria offerta più competitiva e per posizionarsi come concorrente di Sky non solo per quanto concerne la Serie A. La pay tv di Comcast infatti trasmetterà sia la Champions League che la Serie A, con 3 partite in co-esclusiva per turno di campionato, oltre che tutta la Serie B.

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine un approfondimento sulla programmazione che proporrà DAZN dalla prossima stagione, che va oltre il calcio ma include anche altri sport come la MotoGP ed il Tennis, oltre che l'UFC e la NFL. Le nuove offerte di DAZN saranno in vigore dal 1 luglio.