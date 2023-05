Champions League ed Europa League, le semifinali: le partite in chiaro

Con la notizia che anche le semifinali di Europa League saranno trasmesse in chiaro, si è praticamente chiuso il cerchio intorno alla programmazione in chiaro sulle TV gratuite delle molte partite che vedranno protagoniste le squadre italiane nelle ultime partite delle competizioni continentali.

Già qualche giorno fa, infatti, è arrivata la notizia che Milan-Inter di Champions League andrà in onda in chiaro dopo che Amazon Prime Video è stata obbligata a cedere i diritti per la trasmissione a TV8. Facciamo quindi il punto sulla programmazione completa:

9 Maggio 2023: Real Madrid vs Manchester City su Canale 5

10 Maggio 2023: Milan vs Inter su TV8

11 Maggio 2023: Juventus vs Siviglia su Rai 1

11 Maggio 2023: Roma vs Bayer Leverkusen su TV8

16 Maggio 2023: Inter vs Milan su Canale 5

18 Maggio 2023: Siviglia vs Juventus su TV8

18 Maggio 2023: Bayer Leverkusen vs Roma su Rai 1

Restano da confermare in via ufficiale le partite di Europa League, ma praticamente tutte le principali testate sono d’accordo e concordi sul fatto che alla fine Sky abbia scelto di trasmettere Juventus-Siviglia e Bayer Leverkusen-Roma su Rai 1, mentre Roma-Bayer Leverkusen e Siviglia-Juventus dovrebbero andare in onda su TV8, comunque in chiaro sul canale gratuito della stessa pay tv.