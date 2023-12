Champions League, ultima giornata dei gironi: le partite su Canale 5 e Prime Video

Sesto ed ultimo turno per la fase a gironi della Champions League, che si preannuncia decisivo per le squadre italiane. A poche ore dalle partite, Mediaset ed Amazon hanno annunciato le partite che trasmetteranno in chiaro su Canale 5 ed Amazon Prime Video.

Partendo da Mediaset, il Biscione ha comunicato che martedì 12 Dicembre 2023 alle ore 21 su Canale 5 sarà visibile la partita tra Inter e Real Sociedad, che sarà visibile gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity. La partita tra Napoli e Braga, in programma sempre martedì 12 Dicembre 2023 alle ore 21, sarà visibile in esclusiva su Sky ed in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now.

Per quanto concerne le partite di mercoledì 13 Dicembre 2023, invece, su Prime Video sarà trasmessa in maniera completamente gratuita per gli abbonati al Prime il big match tra Newcastle e Milan, decisivo per il prosieguo della campagna europea degli uomini di Stefano Pioli. L’altra partita con protagonista la squadra italiana, ovvero Atletico Madrid - Lazio, sarà visibile su Sky, Mediaset Infinity, Sky Go e Now.

Ricordiamo che Amazon e Sky hanno rinnovato l’accordo per la Champions League fino al 2027, con le medesime modalità previste attualmente e con cui hanno preso familiarità i tifosi.