Champions League: Inter-Atletico Madrid in chiaro su Canale 5, il Napoli su Prime

Si completa la programmazione in chiaro della Champions League. Dopo aver annunciato che Napoli-Barcellona sarà in diretta su Prime Video, anche Mediaset ha comunicato la partita che verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 per l’andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni.

L’appuntamento è per domani, 20 Febbraio 2024, alle ore 21 su Canale 5 per la partita tra Inter ed Atletico Madrid. In campo scenderà la squadra vice campione d’Europa e “padrona” della Serie A, contro l’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone che potrebbe aver recuperato Morata.

Ovviamente, sarà garantita anche la trasmissione su Sky Sport per gli abbonati, oltre che in streaming su Infinity, sul sito di SportMediaset, Sky Go e Now per coloro che hanno il Ticket Sport.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Amazon Prime Video trasmetterà gratuitamente per tutti coloro che posseggono un abbonamento Prime la partita dello Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Mazzarri (che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere esonerato) ed il Barcellona di Xavi.

Tutte le altre partite, invece, saranno visibili solo su Sky Sport, Infinity e Now TV.