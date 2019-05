Champions League, intreccio Sky - Rai - Mediaset per le partite in chiaro

Sky e Rai ricorrono alle vie legali per la trasmissione delle partite in chiaro delle partite della prossima Champions League. La notizia è stata riportata da Gazzetta e riferisce che sarebbe cominciata una guerra a suon di avvocati tra i due operatori televisivi.

Solo un anno fa, infatti, la televisione di Stato e la pay tv avevano siglato un accordo per la trasmissione in chiaro delle partite. Accordo che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi a più riprese su queste pagine, prevede la trasmissione su Rai 1 (e talvolta anche su Rai 4K) del match del mercoledì sera. Il contratto prevederebbe anche un'opzione per la prossima stagione ma che, secondo Sky, non potrebbe essere esercitata in quanto non si sarebbero verificate le condizioni.

RAI, dal suo canto, contesta il fatto che Sky stia già trattando da tempo con Mediaset per i diritti tv delle partite in chiaro della prossima stagione. Alla base della battaglia ci sarebbe l'interpretazione di una condizione del contratto secondo cui l'opzione in questione potrebbe essere esercitata solo qualora Sky sia il titolare esclusivo dei diritti per la Serie A, cosa che non è dal momento che la pay tv trasmette 7 partite su 10 a turno, con la restante parte affidata a Dazn.

Sky Italia, commentando la vicenda si è detta stupita "della decisione della Rai con la quale abbiamo sempre intrattenuto ottimi rapporti collaborativi. In ogni caso siamo pienamente confortati dai pareri dei nostri legali”.