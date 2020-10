Champions League: Juventus - Barcellona in chiaro, Atalanta, Inter e Lazio su Sky

Ci siamo: questa sera prenderà il via la seconda giornata di Champions League, che vedrà nuovamente protagoniste le nostre squadre italiane, in sfide anche affascinanti e superclassici delle competizioni europee.

Questa sera, infatti, alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo scenderà in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che di fronte si troverà l’Ajax di Erik Ten Haag. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, anche in 4K per gli abbonati a Sky Q, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 anche su digitale terrestre e fibra ottica.

Sempre stasera, ma alle 18:55, sarà la volta dell’Inter di Antonio Conte che farà visita allo Stadio Olimpico di Kiev allo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, che nella prima giornata aveva battuto a sorpresa il Real Madrid. Anche questo match sarà visibile in esclusiva su Sky, anche in 4K.

Domani sera, alle 21:00 toccherà anche alla Lazio, che sfiderà il Club Brugge. La squadra di Simone Inzaghi nella prima giornata aveva battuto, a sorpresa, il Borussia Dortmund, ed ora è chiamata a confermarsi. I tifosi dei biancocelesti potranno seguire la partita in esclusiva su Sky.

Come ampiamente preannunciato da Mediaset, la partita che sarà visibile in chiaro questa settimana sarà il big match tra Juventus e Barcellona, in programma domani 28 Ottobre alle 21:00 dall’Allianz Stadium di Torino. Ovviamente gli abbonati a Sky potranno guardare partita anche dai canali della pay tv, ma Canale 5 trasmetterà anche un ampio pre e post partita.