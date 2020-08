Champions League: Juventus - Lione in chiaro su Canale 5, dove vederla in streaming

Meno due al ritorno della Champions League. Venerdì 7 Agosto alle ore 21:00 presso l'Allianz Stadium di Torino, ovviamente a porte chiuse, si giocherà l'ottavo finale di ritorno tra Juventus e Lione, che vedrà i neo Campioni d'Italia costretti a rimontare l'1-0 dell'andata giocata a marzo.

Come ampiamente annunciato da Mediaset, il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, che proporrà un ampio pre e post partita. La rete ammiraglia del Biscione permetterà di seguire la partita anche in alta definizione su Tivùsat.

La partita potrà essere vista in streaming anche su Mediaset Play, in maniera completamente gratuita: è richiesta solo la registrazione per poter accedere al servizio.

Ovviamente, la sfida sarà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Uno al canale 201 su satellite e fibra e sul 472 e 482 sul digitale terrestre. La pay tv partirà con la diretta alle 20:00 con lo speciale Champions League Store, ma ovviamente in questo caso per poter accedere alla visione bisognerà sottoscrivere l'abbonamento Sky al pacchetto Sport. Gli abbonati potranno anche seguire la supersfida in spiaggia in streaming attraverso Sky Go.

Coloro che non posseggono un abbonamento a Sky tradizionale potranno sottoscrivere l'offerta Now TV, scegliendo il Ticket Sport.

Quest'oggi sono invece in programma le conferenze stampa dei tecnici.