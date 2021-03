Champions League: Juventus - Porto in chiaro su Canale 5 ed in streaming

Torna stasera la Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale e scende subito in campo la Juventus, che è costretta a recuperare il 2-1 dell'andata frutto di due errori degli uomini di Andrea Pirlo.

La partita, come stabilito in sede di assegnazione dei diritti televisivi della Champions League fino al 2018-2021, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 da Mediaset, oltre che in streaming su Mediaset Play e SportMediaset, con il commento di Pierluigi Pardo e l'analisi tecnica affidata ad Aldo Serena.

A seguire, sempre su Canale 5, andrà in onda "Champions League Live", il post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti Alessio Tacchinardi, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Domani, mercoledì 10 Marzo 2021, su Italia 1 alle 23:50 andrà in onda "Pressing Champions League", condotto da Giorgia Rossi. Saranno mandate in onda le immagini ed i gol dei due giorni di calcio europeo, con sintesi di PSG - Barcellona e Liverpool - Lipsia, che potranno essere seguite in esclusiva su Sky per gli abbonati al pacchetto Sport.

Giovedì alle 23:15 su Canale 20 invece si concluderà la tre giorni di calcio europeo con "Pressing Champions League Highlights", con il meglio delle partite giocate martedì e mercoledì.

Mediaset quest'oggi ha annunciato il nuovo servizio Mediaset Play Infinity dove trasmetterà 104 partite di Champions League 21-24 in streaming.