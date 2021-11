Champions League: Juventus-Zenit in chiaro su Canale 5, il Milan su Amazon

Dopo un weekend di campionato piuttosto movimentato e caratterizzato da tante sorprese, torna la Champions League e sono subito protagoniste le italiane. Questa sera a scendere in campo sono la Juventus, in casa contro il Zenit San Pietroburgo, e l'Atalanta contro il Manchester United.

La supersfida di Bergamo potrà essere vista in esclusiva su Sky Sport anche in 4K HDR, per coloro che dispongono di un abbonamento ed una TV in grado di supportare la risoluzione.

La partita tra Juventus e Zenit sarà trasmessa su Canale 5 in chiaro, anche in alta definizione oltre che su SportMediaset e Mediaset Play in streaming gratuito. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21, ma il Biscione come di consueto proporrà anche un prepartita qualche minuto prima. Chiaramente, la trasmissione avverrà anche su Sky Sport.

Per quanto riguarda il mercoledì di coppa, invece, Amazon Prime Video trasmetterà Porto-Milan in programma domani 3 Novembre 2021 alle ore 18:45. La visione è gratuita per tutti gli abbonati al programma Prime, direttamente in streaming tramite l'applicazione Prime Video per TV, smartphone, tablet ed anche su Sky Q.

Inter - Sheriff Tiraspol invece sarà trasmessa in esclusiva, a partire dalle ore 21, su Sky Sport e Mediaset Infinity pagando i rispettivi abbonamenti.