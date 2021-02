Champions League: Lazio - Bayern Monaco in chiaro su Canale 5

Torna la Champions League, con il secondo turno dell'andata degli ottavi di finali che vedranno coinvolti anche due italiane. Dopo la non fortunata parentesi della Juventus, della scorsa settimana, domani sarà la volta della Lazio ed Atalanta.

Come ampiamente preannunciato da Mediaset, la partita in chiaro di questa settimana sarà il big match dello Stadio Olimpico, dove si troveranno di fronte la Lazio di Simone Inzaghi ed i campioni d'Europa e del mondo in carica del Bayern Monaco.

Una supersfida, che sarà trasmessa sulla rete ammiraglia del Biscione, con ampio pre e post partita condotto da Giorgia Rossi, con tutte le interviste e gli approfondimenti dallo stadio.

A mezzanotte e cinque minuti invece partirà Pressing Champions League, su Italia 1, che trasmetterà anche le immagini dell'altra supersfida con protagonista una squadra italiana: allo Stadio di Bergamo, infatti, l'Atalanta di Gasperini si troverà di fronte il Real Madrid di Zidane. L'altra sfida invece di fronte Borussia Monchenglabach e Manchester City.

Per queste ultime due partite sarà necessario disporre dell'abbonamento a Sky Sport, altrimenti bisognerà attendere la fine delle partite per poter vedere le sfide e le immagini.

Lazio - Bayern Monaco sarà trasmessa anche in streaming sul sito di SportMediaset e sull'app SportMediaset, oltre che chiaramente su Mediaset Play.