Champions League, ultimi match dei gironi: le partite in chiaro del 1 e 2 Novembre 2022

Ultimo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Con praticamente tutti i verdetti ormai già noti, Amazon Prime Video e Mediaset hanno annunciato le partite che saranno trasmesse in chiaro ed in streaming su Canale 5 e Prime Video il 1 e 2 Novembre 2022.

Mediaset, nella fattispecie, ha comunicato che la partita di martedì 1 Novembre tra Bayern Monaco ed Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21. Entrambe le squadre sono ormai già qualificate, ed il Bayern Monaco ha messo in cassaforte il primo posto del girone con 15 punti in 5 partite, nel corso del quale ha subito appena due gol. L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria contro il Vitkoria Plzen si è assicurata il secondo posto ed ha spedito il Barcellona in Europa League

Amazon Prime Video invece trasmetterà la partita di mercoledì 2 novembre, esclusivamente per gli abbonati a Prime, tra Milan e Salisburgo. In questo caso si tratta di una sfida apertissima, dal momento che gli uomini di Pioli ancora non hanno ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, e manca appena un punto per poter superare il turno. Una sconfitta contro il Salisburgo, però, permetterebbe a quest’ultima squadra di qualificarsi e retrocederebbe i rossoneri in Europa League.

Le due partite di Napoli e Juventus, con gli azzurri ormai già qualificati e la Juventus che si gioca l’accesso all’Europa League contro il Maccabi Haifa, invece, saranno trasmesse da Sky ed Infinity+.

Ricordiamo che dopo questo turno la Champions League si prenderà una pausa per i Mondiali di Qatar 2022 che saranno trasmessi da Rai in 4K.