Champions League: Mediaset annuncia le partite in chiaro dagli ottavi di finale

A poco più di un mese dal ritorno della Champions League, Mediaset ha annunciato le partite della fase ad eliminazione diretta che saranno proposte in chiaro su Canale 5 a partire dal prossimo1 6 Febbraio. Protagoniste anche le tre italiane Lazio, Porto ed Atalanta, attese da sfide impegnative ed affascinanti.

Champions League in chiaro su Canale 5

Di seguito il calendario completo ed ufficiale annunciato da Mediaset. Ricordiamo che il via delle partite è previsto per le ore 21:00, ma il Biscione proporrà anche un ampio prepartita condotto da Giorgia Rossi.

16 Febbraio: Barcellona vs Paris Saint-Germain

23 Febbraio: Lazio - Bayern Monaco

9 Marzo: Juventus - Porto

16 Marzo: Real Madrid - Atalanta

6 Aprile: Quarti andata

13 Aprile: Quarti ritorno

27 Aprile: Semifinale andata

4 Maggio: Semifinale ritorno

29 Maggio: Finale

Per quarti, semifinali e finali ovviamente allo stato attuale non è possibile fare previsioni, ma storicamente Mediaset ha sempre privilegiato i match con le italiane. La speranza quindi è che tutte e tre le squadre si qualifichino in modo tale da poter guardare le loro partite anche in chiaro su Canale 5.

Le partite che non figurano in lista, invece, saranno trasmesse da Sky, che detiene i diritti d'esclusiva.

Ricordiamo che dalla prossima stagione alcune partite della Champions League saranno trasmesse su Amazon, che sta puntando anche all'acquisto dei diritti tv della Serie A.