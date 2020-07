Champions League: Mediaset annuncia le partite trasmesse in chiaro su Canale 5

Mentre entriamo nella settimana finale del campionato di Serie A, che ieri sera ha vinto la Juventus dopo il 2-0 contro la Sampdoria, si guarda già al prossimo step della stagione, ovvero la Champions League che prenderà il via il prossimo 7 Agosto.

Mediaset ha annunciato il calendario completo dei match che potranno essere visti in diretta su Canale 5.

Juventus - Lione e Barcellona - Napoli in chiaro su Canale 5

Il 7 Agosto si partirà con Juventus - Lione, il ritorno degli ottavi di finale che vede la squadra di Maurizio Sarri costretta a recuperare dall'1-0. Il giorno successivo, a sorpresa, Canale 5 trasmetterà anche Barcellona - Napoli, l'altro ritorno degli ottavi di finale dopo che la partita dello scorso febbraio era finita 1-1 allo Stadio San Paolo.

Particolarmente interessante anche il calendario delle fasi finali. Dal 12 al 15 Agosto infatti andranno in scena i quarti di finale, e Canale 5 trasmetterà la migliore partita. Lo stesso varrà anche per le semifinali in programma il 18 e 19 Agosto.

Canale 5 ovviamente trasmetterà anche la finalissima del 23 Agosto, oltre che la Supercoppa Uefa in programma il 24 Settembre 2020.

Ovviamente tutte le partite potranno essere viste anche in alta definizione. Il resto delle partite invece saranno trasmesse su Sky.