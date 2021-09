Champions League: Milan - Atletico Madrid in chiaro su Canale 5

Seconda giornata di Champions League e torna il calcio internazionale sulle reti Mediaset. Questa sera allo Stadio San Siro di Milano scenderà in campo il Milan di Stefano Pioli contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, in una partita già decisiva per il prosieguo della campagna europea dei rossoneri. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Come noto, infatti, il Biscione ha portato a casa i diritti televisivi per la trasmissione della migliore partita del martedì, e per questa settimana ha optato per la super sfida del Meazza.

La diretta è in programma dalle ore 21, con ampio prepartita in diretta. La sfida potrà essere seguita non solo su Canale 5, ma anche in streaming gratuito sul sito di SportMediaset e sull'applicazione Infinity+.

L'altra partita a tinte tricolori, tra Shakhtar Donetsk ed Inter, invece, potrà essere vista in esclusiva su Sky Sport, per coloro che dispongono dell'abbonamento, e su Infinity+.

Particolarmente interessante è anche il match tra Paris Saint Germain e Manchester City di stasera elle 21: anche in questo caso alla diretta potranno accedere solo coloro che sono disposti di abbonamenti a Sky Sport ed Infinity+.

Domani sera scendono di nuovo in campo le italiane: il match tra Atalanta e Young Boys verrà trasmesso in diretta pay da Sky e Mediaset, mentre Juventus-Chelsea potrà essere vista in esclusiva su Amazon Prime Video.