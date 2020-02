Champions League: Napoli - Barcellona in chiaro su Canale 5

Come ampiamente preannunciato la scorsa settimana, torna su Canale 5 la Champions League. Dopo Atletico Madrid - Liverpool di settimana scorsa, domani toccherà al Napoli, che ospiterà il Barcellona allo Stadio San Paolo.

L'appuntamento è di quelli di rilievo, e proprio per questo motivo la televisione del Biscione ha deciso di metterlo a disposizione in chiaro per i numerosi appassionati.

Dove vedere Napoli - Barcellona in streaming e TV

Napoli - Barcellona infatti sarà visibile gratuitamente su Canale 5 e Canale 5 HD a partire dalle 20:45, con ampio prepartita condotto da Giorgia Rossi e seguito da un ricco postpartita. La partita sarà trasmessa sul digitale terrestre ed anche Tivùsat, anche in alta definizione.

Per gli abbonati a Sky Sport, la partita sarà visibile anche sul canale 201 su satellite e fibra e su Sky Sport al 251, oltre che su Sky Sport Uno al 472 e 482 su digitale terrestre.

La pay tv come sempre proporrà una marcia d'avvicinamento a partire dalle 20:00, con tutte le informazioni sulle partite in programma domani sera. Napoli - Barcellona infatti rappresenta l'appuntamento cardine, ma in campo a Stanford Bridge scenderà anche il Chelsea di Frank Lampard, contro il Bayern Monaco.

Napoli - Barcellona sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play e su Now TV per coloro che sono abbonati al pacchetto Sport, oltre che ovviamente su Sky Go.