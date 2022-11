Champions League, ottavi di finale: le partite in chiaro su Amazon Prime Video

Si sono tenuti nella giornata di ieri i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League, che prenderanno il via a Febbraio 2023 dopo i Mondiali di Qatar 2022, ed Amazon ha già voluto giocare d'anticipo annunciando le quattro partite che saranno trasmesse gratuitamente su Prime Video per gli iscritti al programma Prime.

Si parte il 15 Febbraio 2023 alle ore 21 con Borussia Dortmund - Chelsea, in una sfida che promette spettacolo e che vedrà i londinesi contro la squadra tedesca.

Mercoledì 22 Febbraio 2023, sempre alle ore 21, invece andrà in onda la prima partita degli ottavi di finale con protagonista un'italiana: dallo Stadio San Siro di Milano assisteremo al match dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Porto.

Per quanto riguarda il ritorno, invece, bisognerà attendere marzo. L'8 Marzo 2023 sempre alle ore 21 Amazon Prime Video trasmetterà da Londra il ritorno della sfida tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli. Mercoledì 15 Marzo 2023 sarà invece la volta del ritorno della sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Come avvenuto per l'edizione 2021/22 della Champions League su Prime Video, le partite saranno visibili gratuitamente per coloro che posseggono un abbonamento Prime. Per le partite con protagoniste le italiane in casa, Amazon garantirà anche la visione in 4K HDR. Previsto dalle 23 anche il Prime Video Highlights Show con tutti i gol.