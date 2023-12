Champions League, ottavi di finale: le partite che saranno trasmesse da Amazon Prime

A poche ore dal sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, Amazon Prime Video ha annunciato la lista delle partite che trasmetterà in streaming gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime. La priorità sarà data ovviamente alle tre squadre italiane.

Ricordiamo che l’Inter giocherà contro l’Atletico, la Lazio contro il Bayern ed il Napoli contro il Barcellona.

Ad essere trasmessa sarà la migliore partita del mercoledì, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 14 Febbraio: Lazio vs Bayern Monaco

Mercoledì 21 Febbraio: Napoli vs Barcellona

Mercoledì 13 Marzo: Inter vs Atletico Madrid

Amazon evidenzia come subito dopo ogni live, alle 23:15, su Prime Video sarà disponibile l’Highlights Show che proporà tutti i goal dei match del mercoledì e martedì sera. Ancora non è arrivato l’annuncio per le partite di ritorno, che si giocheranno in due tranche: la Lazio farà visita al Bayern Monaco il 5 Marzo, il Napoli giocherà al Camp Nou contro il Barcellona alle 21 del 12 Marzo e l’Inter giocherà fuori casa contro l’Atletico Madrid il 13 marzo alle 21.

Non sono ancora state annunciate le partite che saranno trasmesse da Canale 5, di martedì, per gli ottavi di finale.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che Amazon e Sky hanno rinnovato l’accordo per i diritti tv della Champions League fino al 2027.