Champions League, ottavi di finale di ritorno: le partite in chiaro di Mediaset ed Amazon

Continuano gli ottavi di finale di Champions League, dopo le prime quattro partite che si sono tenute nella settimana appena conclusa e che hanno visto, tra le altre, l’eliminazione di Inter e Paris Saint Germain ad opera di Liverpool e Real Madrid. Canale 5 e Prime Video hanno annunciato i match che saranno visibili in chiaro tra pochi giorni.

Mediaset ha annunciato che la scelta per la partita di martedì prossimo, 15 Marzo 2022, è andata su Manchester United - Atletico Madrid che all’andata era stata trasmessa in maniera completamente gratuita da Amazon sulla piattaforma Prime Video e che quindi sarà visibile su Canale 5.

Per quanto riguarda Amazon, il colosso di Seattle ha scelto Juventus - Villareal come incontro che sarà trasmesso in streaming su Prime Video. Proprio di recente, Amazon ha introdotto l’X-Ray durante le partite di Champions League, il sistema già noto a coloro che sono soliti utilizzare il servizio Prime Video e che permetterà di accedere in diretta ad informazioni, statistiche ed altro in diretta.

Il calcio d’inizio di entrambe le partite è previsto per le ore 21, ma sia Canale 5 che Amazon Prime Video proporranno un ampio prepartita con tutte le informazioni sulle quattro squadre e le interviste ai protagonisti.