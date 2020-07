Champions League, ottavi di ritorno: la partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5

A pochi giorni dai sorteggi della Champions League, che tornerà il 12 Agosto con le Final Eight che proietteranno le squadre alla finalissima di Lisbona del 23 del prossimo mese, da Mediaset arriva un'altra interessante notizia. E' stata infatti scelta la partita che sarà trasmessa in chiaro per gli ottavi di ritorno.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, infatti, devono ancora essere scelte tre partecipanti ai quarti di finale. Non si sono infatti giocate le gare di ritorno Real Madrid vs Manchester City, Lione vs Juventus e Napoli vs Barcellona.

Mediaset ha annunciato che su Canale 5 HD, il 7 o 8 Agosto, sarà trasmesso l'ottavo di ritorno tra Juventus e Lione. Il Biscione ha optato quindi per la gara che vede la squadra di Maurizio Sarri giocare in casa dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata.

Sulla pagina web di Tivùsat, inoltre, leggiamo che su TV8 HD saranno trasmessi anche gli ottavi di finale di Europa League il 5 e 6 Agosto.

Ricordiamo che la visione di Tivùsat è completamente gratuita, ed è necessario disporre di un decoder abilitato o di una cam.

Mediaset ha anche annunciato che trasmetterà la migliore partita della fasi finali di entrambe le competizioni calcistiche europee, che si terranno ad Agosto.