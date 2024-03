Champions League, le partite in chiaro del 12 e 13 Marzo 2024 su Canale 5 e Prime Video

Torna la Champions League**, con le ultime partite di ritorno degli ottavi di finale, e come sempre siamo qui a fare il punto su quali saranno i match trasmessi in chiaro su Canale 5 e su Amazon Prime Video.

Partendo da martedì, ovvero il 12 marzo 2024, tocca a Canale 5 come sempre trasmettere un match in chiaro. Il pick questa volta è andato su Barcellona-Napoli, che potrà essere seguita sia in streaming che su Canale 5 sia su satellite che digitale terrestre senza alcun abbonamento. Si tratta di un appuntamento fondamentale per la squadra di Calzona, che dovrà giocarsi al Camp Nou il passaggio del turno dopo l’1-1 dell’andata. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari e Riccardo Trevisani, mentre il pre e post partita sarà condotto da Alberto Brandi.

Passando alle partite del mercoledì, vale a dire il 13 Marzo 2024, ovviamente passiamo su Prime Video. Anche qui, ci sono ottime notizie per gli italiani perchè Prime Video ha scelto la partita tra Atletico Madrid e Inter come match da trasmettere gratuitamente per gli abbonati Prime.

Tutti gli altri match saranno visibili su Sky, per gli abbonati al pacchetto Sport. Ricordiamo che la Champions League resterà su Sky ed Amazon fino al 2027 con le stesse modalità in vigore attualmente.