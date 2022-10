Champions League: le partite in chiaro su Prime Video e Canale 5 di 25 e 26 Ottobre

Torna la Champions League, e tornano in campo anche le italiane. Ad essere impegnate saranno Juventus, Inter, Milan e Napoli, alle prese con partite più o meno decisive per il prosieguo delle rispettive campagne europee. Come sempre, i match saranno trasmessi sia su Prime Video che su Canale 5 in chiaro, oltre che su Sky e Mediaset Infinity.

Partendo dalle partite del martedì, su Canale 5 a partire dalle ore 21 andrà in scena la sfida tra Benfica e Juventus, che rappresenta a tutti gli effetti l'ultima spiaggia per la compagine di Massimiliano Allegri di continuare a sperare nella qualificazione alla fase eliminazione diretta. Dopo la brutta sconfitta contro il Maccabi Haifa, e contro Benfica e PSG, infatti, le possibilità sono davvero ridotte al lumicino.

L'altra partita con protagonista una squadra italiana, tra Dinamo Zagabria e Milan, invece, sarà trasmessa su Sky e Mediaset Infinity+, sempre a partire dalle 21.

Passando alle sfide del mercoledì, invece, Amazon Prime Video ha scelto di trasmettere in streaming Inter-Viktoria Plzen, in diretta dalle ore 18:45 con ampio prepartita. Napoli-Rangers invece sarà visibile solo su Sky e Mediaset infinity+.

