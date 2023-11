Champions League: le partite trasmesse su Prime Video e Canale 5 il 28 e 29 Novembre

Dopo una spettacolare giornata di Serie A, conclusa con il big match tra Juventus ed Inter, siamo pronti per tuffarci nella tre giorni di coppe europee. Una tre giorni decisiva per le squadre italiane impegnate in Champions League. Canale 5 ed Amazon Prime Video hanno annunciato le partite visibili gratuitamente.

Si parte domani sera, 28 Novembre 2023, alle ore 21 su Canale 5 quando i tifosi del Milan potranno assistere in chiaro alla sfida contro il Borussia Dortmund, che sarà fondamentale per il prosieguo della campagna europea degli uomini di Pioli. Alle 18:45 invece toccherà alla Lazio contro il Celtic, che però sarà visibile solo su Sky Sport ed in streaming su Mediaset Infinity+.

Passando a mercoledì, invece, Amazon Prime Video ha annunciato che gli abbonati ad Amazon Prime potranno accedere allo streaming di Real Madrid - Napoli, sfida che segnerà il debutto in Champions del nuovo allenatore degli Azzurri, Walter Mazzarri, che nella prima uscita stagionale ha ottenuto una vittoria a Bergamo. Sempre mercoledì 29 Novembre 2023, alle ore 21, giocherà anche l’Inter contro il Benfica: questa partita, analogamente a quella della Lazio, potrà essere vista solo in abbonamento su Sky Sport ed Infinity+.

Tutte le altre partite non menzionate saranno visibili in esclusiva su Sky ed Infinity+ in streaming, oltre che su Now e Sky Go.