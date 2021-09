Champions League: ecco le prime partite trasmesse in chiaro su Canale 5 da Mediaset

Giornata di annunci dal fronte calcistico-televisivo, quella di oggi 2 Settembre. Dopo aver parlato delle partite di Champions League trasmesse su Prime Video, tocca a Mediaset. Come noto infatti il Biscione ha portato a casa anche i diritti per la trasmissione in chiaro su Canale 5 di alcune sfide del martedì sera.

Secondo quanto riferito da La Stampa, sarà la Juventus di Max Allegri ad aprire la stagione di Champions League su Canale 5, il prossimo 14 Settembre con la partita che vedrà la squadra contrapposta al Malmoe. La partita dell'Atalanta contro il Villareal invece sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky Sport, invece.

Inter - Real Madrid invece come noto potrà essere vista in esclusiva su Prime Video in maniera completamente gratuita da coloro che dispongono dell'abbonamento Prime, mentre per Liverpool - Milan bisognerà affidarsi o a Sky o a Mediaset Infinity.

Il 28 Settembre la Champions League torna nuovamente in chiaro su Canale 5, con la sfida di San Siro tra il Milan e l'Atletico Madrid.

Mediaset ricorda anche che il mercoledì sera tornerà "Speciale Champions League" condotto da Alberto Brandi, con tutte le analisi ed interviste ai protagonisti della due giorni di Champions League.

Non sono state annunciate le altre partite che saranno disponibili in chiaro.