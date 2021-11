Champions League su Prime Video: il 24 Novembre tocca ad Atletico Madrid - Milan

Si riaccendono i riflettori sulla Champions League su Amazon Prime Video. Mercoledì 24 Novembre 2021, infatti, la piattaforma di streaming del colosso degli e-commerce trasmetterà la sfida tra Atletico Madrid e Milan.

Si tratta di una sfida decisiva in vista delle qualificazioni, soprattutto per la squadra di Pioli che deve collezionare due vittorie nelle ultime due giornate per passare il turno.

La sfida delle ore 21 sarà trasmessa in streaming in HD, con prepartita a partire dalle 19:30 condotto da Giulia Mizzoni che sarà in compagnia di Clarence Seedorf, Julio Cesar e Claudio Marchisio.

La telecronaca sarà invece affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre nella VAR Room di Prime Video troverà spazio Gianpaolo Calvarese. Gli inviati da bordo campo saranno Alessia Tarquinio ed Alesandro Alciato.



Nella serata di domani, invece, Canale 5 trasmetterà Chelsea-Juventus in chiaro in prima serata.

Dalle 23:00 di mercoledì invece potranno essere visti gli highlights di tutti i match: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni infatti animeranno l'highlights show. Nuovo appuntamento anche per "Oltre i Titoli", il programma settimanale pre-partita dedicato alla Champions League condotto da Valentina Ballarini che questa settimana avrà come ospiti Fabrizio Biasin, Gian Battista Olivero (Gazzetta dello Sport) e Germano Lanzoni, meglio noto come “Il Milanese Imbruttito”.

Il 25 Novembre prossimo invece debutterà su Prime Video il nuovo All Or Nothing: Juventus.