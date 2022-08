Champions League su Prime Video: Amazon annuncia le prime quattro partite

Con l’avvicinarsi del mondiale di Qatar 2022, e con la conseguente sosta che terrà fermi i campionati per quasi due mesi, si appresta a prendere il via anche la Champions League. A settembre sono infatti previsti due turni, così come ad ottobre, ed Amazon ha già annunciato le partite che trasmetterà.

Il colosso di Seattle, come stabilito dagli accordi siglati lo scorso anno dalla UEFA, garantirà la visione gratuita agli abbonati Prime in streaming di una partita per ogni turno. Ecco il calendario delle prime quattro giornate della fase ai gironi:

Mercoledì 7 Settembre 2022, ore 21: Napoli vs Liverpool

Mercoledì 14 Settembre 2022, ore 21: Juventus vs Benfica

Mercoledì 5 Ottobre 2022, ore 21: Chelsea vs Milan

Mercoledì 12 Ottobre 2022, ore 21: Barcellona vs Inter

Per le partite con protagoniste le squadre italiane in casa, Amazon offrirà anche la qualità 4K HDR. Il resto delle partite invece saranno visibili su Sky, mentre Mediaset Premium trasmetterà in chiaro su Canale 5 la migliore partita del martedì di coppa.

Per tutti i dettagli su dove vedere la Champions League in streaming e TV, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Ricordiamo che la visione delle partite tramite Amazon è garantita attraverso l’applicazione Prime Video per PC, smartphone, tablet e TV.