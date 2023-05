Champions League su Prime Video, ecco le due semifinali in streaming

A poche ore dalla nostra notizia in cui abbiamo parlato delle semifinali di Champions League in onda in chiaro, ci spostiamo esclusivamente su Prime Video per riportare le due partite che la piattaforma di streaming targata Amazon trasmetterà in streaming in maniera completamente gratuita per coloro che posseggono l'abbonamento Prime.

Si parte il 10 Maggio 2023 con l'andata del derby europeo tra Milan ed Inter, che come noto andrà in onda anche in chiaro su TV su TV8, il canale televisivo gratuito presente nel bouquet Sky.

Il 17 Maggio 2023 invece Prime Video trasmetterà il ritorno della supersfida europea tra Manchester City e Real Madrid, che si preannuncia scoppiettante oltre che spettacolare visto l'alto tasso di campioni presenti in campo tra le due squadre. L'andata invece sarà visibile anche in TV su Canale 5, mentre sempre il 18 Maggio 2023 l'emittente di Mediaset manderà in onda il ritorno Inter-Milan.

Chiaramente, al termine delle partite saranno disponibili anche gli highlights di tutti i match, oltre che le interviste ai protagonisti ed approfondimenti. Prime Video proporrà anche un ampio pre e post partita con la marcia d'avvicinamento a questa due giorni di coppe europee che potrebbe regalare grosse soddisfazioni ai tifosi.

Ricordiamo che giovedì toccherà anche alle semifinali di Europa League di Roma e Juventus.