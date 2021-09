Champions League su Prime Video: ecco le prime tre partite dei gironi in onda gratis

Amazon ha annunciato le prime tre partite con protagoniste le squadre italiane che saranno trasmesse in esclusiva gratis su Amazon Prime Video. Si tratta di tre match molto importanti, che metteranno a dura prova la rete ed il servizio del colosso di Seattle, dopo il test positivo della Supercoppa Uefa.

Si parte mercoledì 15 Settembre alle ore 21 con il debutto dell'Inter di Simone Inzaghi, che sfiderà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il 29 Settembre alle ore 21 invece sarà la volta della sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Max Allegri, orfana di Cristiano Ronaldo, ed i Campioni d'Europa in carica del Chelsea, che quest'anno ha acquistato anche Romelu Lukaku. Il 20 Ottobre alle ore 21 sarà sempre la Juventus protagonista su Amazon Prime Video, con la trasferta contro lo Zenit San Pietroburgo.

Per tutte e tre le partite è prevista la diretta esclusiva, dal momento che l'accordo siglato da Amazon con la UEFA prevede l'esclusività dei match, ed un ricco prepartita a partire dalle 19:30. Per le prime due partite sarà garantita anche la visione in 4K HDR, come annunciato da Amazon nel corso dell'evento di presentazione della squadra dei talent.

Almeno in questa prima fase mancano all'appello Milan ed Atalanta, ma è probabile che toccherà a loro nella seconda fase.