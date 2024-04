Champions League, quarti di finale di andata: le partite in chiaro su Canale 5 e Prime

Al via una grande settimana di calcio internazionale. Dopo la domenica di Serie A che si è conclusa con il big match tra Juventus e Fiorentina, ed in attesa dalla sfida che vedrà protagonista l’Inter di Simone Inzaghi nella serata di oggi, è tempo di tuffarsi già nella due giorni di Champions League.

Si parte domani sera con il supermatch tra Real Madrid e Manchester City, che si sfidano in quella che secondo molti è una finale anticipata che potrebbe decretare la favorita assoluta alla vittoria della coppa. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21: di fronte si troveranno i Blancos guidati da Carlo Ancelotti, ed i campioni in carica di Guardiola che lo scorso anno hanno trionfato contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’altra partita della serata, tra Arsenal e Bayern Monaco, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e Mediaset Infinity+ per coloro che posseggono l’abbonamento.

Passando invece alle partite del mercoledì, Amazon Prime Video ha scelto come partita da trasmettere in streaming gratuito, per coloro che posseggono un abbonamento a Prime, l’altra supersfida di questi ottavo di finale: stiamo parlando di PSG contro Barcellona, in programma il 10 Aprile 2024 a partire dalle ore 21 al Parco Dei Principi. L’altra partita della serata, tra Borussia Dortmund ed Atletico Madrid, invece, potrà essere seguita in esclusiva su Sky Sport e Mediaset Infinity+ per gli abbonati.

