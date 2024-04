Champions League, quarti di finale di ritorno: le partite su Prime Video e Canale 5

Dopo le spettacolari partite d’andata della scorsa settimana, torna la Champions League con il ritorno dei quarti di finale. In palio c’è il passaggio in semifinale nella Coppa dalle Grandi Orecchie, ma soprattutto in TV ci sono delle partite apertissime dopo i pareggi di una settimana fa.

Come sempre, facciamo il punto su quali match saranno trasmessi in chiaro su Canale 5 e quali su Amazon Prime Video.

Si parte domani, martedì 16 Aprile 2024, con il ritorno di Barcellona contro Paris Saint Germain. All’andata ha avuto la meglio il Barcellona di Luis Enrique, che ha vinto per 3-2 contro un PSG disastroso in difesa ed un Mbappè che ha servito “solo” un assist ai compagni di squadra. La partita in questione sarà trasmessa a partire dalle ore 21 su Canale 5, oltre che su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, mentre per lo streaming ci si può affidare a Sky Go, Now (qui trovate le offerte di Now) e Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda le partite del mercoledì, invece, all’Etihad Stadium di Manchester va in onda il ritorno di Manchester City - Real Madrid, dopo lo spettacolare 2-2 dell’andata caratterizzato da quattro gol tutti spettacolari. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, che proporrà un ampio pre e post partita per gli appassionati.

Tutte le altre partite, ovvero Borussia Dortmund contro Atletico Madrid ed il ritorno tra Bayern Monaco ed Arsenal, saranno visibili in esclusiva su Sky Sport, Sky Go, Now e Mediaset Infinity in streaming.

