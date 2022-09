Champions League: Rangers-Napoli su Canale 5 e Juventus-Benfica su Prime Video

Archiviato il turno di campionato, tornano subito in campo le italiane per la Champions League. In campo, nella due giorni che prenderà il via stasera, troviamo Napoli, Juventus, Inter e Milan, con un calendario che però è stato modificato a causa della morte della Regina Elisabetta II.

Proprio la morte della sovrana inglese ha toccato da vicino i partenopei, impegnati nella sfida contro i Rangers che è stata spostata a domani 14 Settembre 2022, dal momento che la salma di Elisabetta II sarà trasferita oggi da Edimburgo a Londra. Nonostante si giochi di mercoledì e non di martedì, però, Mediaset riuscirà comunque a garantire la visione della sfida su Canale 5.

Nessuna modifica invece per Juventus-Benfica, che sarà trasmessa domani 14 Settembre 2022 su Amazon Prime Video in streaming gratuito per gli abbonati al servizio di sottoscrizione targato Amazon.

Viktoria Plzen - Inter di oggi, 13 Settembre 2022 alle 18:45, invece, sarà trasmessa in esclusiva su Sky ed Infinity+ così come Milan - Dinamo Zagabria di domani alle 18:45.

Ovviamente, in tutti e quattro i casi le emittenti proporranno ampi prepartita e post partita. Nel caso di Amazon Prime Video, sarà disponibile anche l’highlight show con tutti i gol della due giorni di Champions League.