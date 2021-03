Champions League, Real Madrid - Atalanta in chiaro su Canale 5 domani

Torna la Champions League, subito con un grande match per l'unica squadra italiana rimasta in gioco, dopo l'eliminazione della Juventus contro il Porto. Domani sera, martedì 16 Marzo 2021, allo stadio di Valdebebas scenderà in campo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Real Madrid di Zidane.

Analogamente a quanto avvenuto la scorsa settimana con Juventus-Porto, anche Real Madrid - Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dal Biscione, come stabilito dagli accordi firmati tre anni fa con la UEFA.

Il via della partita è in programma alle ore 21:00, ma Mediaset come di consueto proporrà un ampio prepartita. Il commento tecnico è affidato a Pierluigi Pardo, accompagnato come sempre da Massimo Paganin.

Real Madrid - Atalanta, inoltre, potrà essere vista anche in streaming sul sito di Sportmediaset e sulla relativa app, oltre che su Mediaset Play.

A seguire andrà in onda il post partita "Champions League Live" condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Sandro Sabatini, Riccardo Ferri, Bernardo Corradi e Graziano Cesari.

Giovedì 18 Marzo alle 23:25 invece sul Canale Venti andrà in onda "Pressing Champions League Highlights", con il meglio delle quattro partite giocate nella due giorni di champions, mentre su Italia 1 alle 23:40 sarà la volta di "Pressing Champions League".