Champions League: Real Madrid - Liverpool in chiaro su Canale 5

Torna la Champions League, ed è subito una serata di grande calcio su Canale 5. Questa sera, martedì 6 Aprile 2021, dalle ore 21 sulla rete ammiraglia del Biscione sarà trasmessa in chiaro l'andata dei quarti di finale tra Real Madrid e Liverpool. Una supersfida tra due squadre che hanno dominato il calcio europeo negli ultimi anni.

Il match andrà in onda in diretta da Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid, dal momento che lo Stadio Santiago Bernabeu è fermo per i lavori di ristrutturazione. Di fronte si troveranno di fronte il Real di Zinedine Zidane ed il Loverpool di Jurgen Klopp, in una sfida che sa tanto di rivincita della finale del 2018 che all'epoca fu vinta dagli spagnoli per 3-1 anche grazie agli errori del portiere Karius.

A seguire sempre su Canale 5 andrà in onda il post partita Champions League Live condotto da Alberto Brandi ed i suoi talent.

Tutte le altre partite, incluse quelle di domani 7 Aprile 2021, invece, saranno visibili esclusivamente su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport. Alle 23:40, però, su Italia 1 andrà in onda Pressing Champions League condotto da Giorgia Rossi.

La partita potrà essere seguita anche su SportMediaset, in streaming. Ricordiamo che di recente sono stati assegnati i diritti tv per la Champions League 2021-24.