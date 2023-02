La Champions League resta su Prime Video fino al 2026/27: rinnovato l'accordo con la UEFA

A pochi minuti dagli ultimi rumor sui diritti tv della Champions League, Amazon ha comunicato in via ufficiale che Prime Video si è assicurata i diritti per la trasmissione della massima competizione calcistica continentale in Italia per altre tre stagioni.

Fino al 2026/27, Amazon rimarrà broadcaster esclusivo per la migliore partita del mercoledì e dal 2024 l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificate, dalla fase a gironi alle semifinali.

“Siamo felici di riconfermarci la destinazione della UEFA Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusiva fino al 2027”, ha dichiarato Alex Green, MD Prime Video Sport Europa. “Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile”.

Nel comunicato viene anche spiegato come dalla stagione 2024/25 la UEFA Champions League passerà dal formato attuale a 36 club, che si tradurrà nell’aggiunta di una nuova fase di campionato ed un ulteriore turno ad eliminazione diretta.