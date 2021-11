Champions League, scelta la prossima partita in chiaro su Canale 5

Dopo il passo falso della nazionale di Roberto Mancini, che dovrà passare per i playoff per qualificarsi ai mondiali di Qatar 2022, tornano le competizioni per club ed anche Champions ed Europa League. Mediaset ha nel frattempo scelto la prossima partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Martedì prossimo, nella fattispecie, sarà trasmessa la sfida tra Chelsea e Juventus, valevole per la fase a gironi della Champions League e che può garantire alla squadra di Max Allegri il primo posto matematico nel girone, visto che ha già conquistato la qualificazione agli ottavi.

L'appuntamento è previsto per martedì 23 Novembre 2021 a partire dalle 20:45, con fischio d'inizio previsto alle ore 21 da Stamford Bridge. Come sempre, il Biscione proporrà ai propri utenti un ampio pre e post partita con tutte le azioni salienti e le interviste ai protagonisti.

In questo modo sono tre le gare della Juventus trasmesse su Canale 5, mentre del Milan sono state due (Atletico Madrid e Porto). Ferme invece a quota zero l'Inter e l'Atalanta, ma per la Dea probabilmente bisognerà aspettare la fase ad eliminazione diretta visto che l'ultima partita sarà scelta tra Milan-Liverpool e Real Madrid-Inter.

Nessuna informazione sulla partita che verrà trasmessa su Amazon Prime Video. Per tutti i dettagli su dove vedere il calcio in tv fino al 2024, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Di recente Amazon Prime Video è approdata anche su Mac con un'app dedicata.