Champions League, seconda giornata: le partite trasmesse su Canale 5 e Prime Video

Torna domani sera la UEFA Champions League, con la seconda giornata della fase a gironi. Impegnate anche le italiane Inter, Milan, Atalanta e Juventus, tutte e quattro alle prese con sfide già decisive e molto impegnative. Vediamo quali saranno visibili in chiaro su Canale 5 e gratis in streaming su Amazon Prime Video.

Canale 5 trasmetterà domani sera, martedì 28 Settembre 2021 alle ore 21:00, la sfida dello Stadio San Siro di Milano tra Milan ed Atletico Madrid. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo la vittoria in campionato e la sconfitta contro il Liverpool della prima giornata di Champions League, si trovano di fronte la squadra di Diego Simeone e del tandem Suarez-Griezmann. La sfida sarà visibile anche in streaming gratuito su Infinity.

Per quanto riguarda Amazon, dopo l'ottimo streaming di Inter-Real Madrid su Prime Video di qualche settimana fa, la piattaforma di Jeff Bezos mercoledì 29 Settembre alle ore 21 trasmetterà sulla propria piattaforma la supersfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus ed il Chelsea Campione d'Europa in carica, con ampio prepartita a partire dalle ore 19:30. Come indicato da Amazon nelle FAQ sullo streaming della Champions su Prime Video, non è richiesto alcun sovrapprezzo per gli abbonati Prime.

Le altre due partite con protagoniste le italiane, ovvero Shakhtar Donetsk - Inter di domani alle 18:45 ed Atalanta - Young Boys di mercoledì alle 18:45, saranno visibili in esclusiva su Sky e Mediaset Infinity+-