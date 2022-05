Champions League, semifinali di ritorno tra Canale 5 e Prime Video: la programmazione

Torna la Champions League, con le semifinali di ritorno che andranno in onda tra domani 3 Maggio 2022 e dopodomani 4 maggio 2022. Mediaset ed Amazon, per l’occasione, hanno annunciato quale partita andrà in onda su Canale 5 e quale su Prime Video.

Nello specifico, domani 3 Maggio 2022 sulla rete ammiraglia del Biscione gli utenti avranno la possibilità di seguire il ritorno tra Villareal e Liverpool, dopo che l’andata era stata trasmessa su Prime Video, dove gli utenti avevano avuto la possibilità di seguire in diretta il 2-0 rifilato dagli uomini di Klopp agli spagnoli. Il match sarà visibile anche sul sito web ufficiale di SportMediaset in maniera totalmente gratuita ed in streaming.

Questo pick fa già capire quale sarà la partita che trasmetterà Amazon Prime Video mercoledì 4 Maggio 2022. Gli abbonati Prime potranno seguire in maniera completamente gratuita in esclusiva streaming il ritorno tra Real Madrid e Manchester City, dopo che all’andata le due squadre avevano dato vita ad uno spettacolare 4-3 a favore degli uomini di Guardiola che al ritorno dovranno guardarsi da uno scatenato Benzema. La diretta partirà mercoledì alle ore 20 direttamente sulla pagina dedicata sul sito di Prime Video. A seguire ovviamente ci sarà l’highlight show con tutti i gol e le azioni.