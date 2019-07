La Champions League torna su Mediaset: acquistati i diritti per le partite in chiaro

Dopo lo stop al ricorso della RAI, questa mattina è arrivata l'ufficialità che Mediaset ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione in chiaro delle partite della Champions League fino al 2021.

L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato del gruppo di Cologno Monzese, Piersilvio Berlusconi, il quale in apertura di conferenza stampa ha sottolineato che il Biscione ha acquistato un pacchetto di sedici incontri stagionali, che prenderanno il via il prossimo 14 Agosto con la finale di Supercoppa Europa tra Liverpool e Chelsea in diretta dal Besiktas Park di Istanbul.

Mediaset trasmetterà tutti i sorteggi, a partire da quello del 29 Agosto che vedrà protagonista le italiane Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta.

"Per noi significa tornare in campo, da protagonisti, dopo il bellissimo Mondiale dell’anno scorso e tratteremo la più bella competizione per club con il nostro inconfondibile stile pieno di passione, calore ed entusiasmo” ha affermato il vice direttore generale di Mediaset con delega allo sport, Yves Confalonieri.

La squadra della Champions League sarà guidata da Alberto Brandi, mentre "il commento delle partite sarà affidato a Pierluigi Pardo, punta di diamante dei nostri telecronisti. Gli studi di accompagnamento, nei quali offriremo gli highlights di tutte le partite, saranno condotti da Giorgia Rossi. I nostri inviati racconteranno dai campi questa manifestazione unica per lo spettacolo che garantisce”.