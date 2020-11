Champions League: dove vedere Lazio - Zenit e Juventus - Ferencvárosi in TV e streaming

Dopo la pausa delle nazionali, torna stasera la Champions League. La massima competizione internazionale per club, infatti, porterà nuovamente in campo le squadre più forti del Vecchio Continente già da stasera.

Impegnate anche le italiane: ad aprire le danze ci penseranno Lazio e Juventus, impegnate rispettivamente contro Zenit San Pietroburgo e Ferencvárosi a partire dalle 21 di stasera.

Lazio - Zenit San Pietroburgo sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20:45, con ampio pre e post partita condotto da Giorgia Rossi. La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Gli abbonati al pacchetto Sky Sport, invece, potranno seguire il match anche su Sky Sport: in questo caso il prepartita con Anna Billò e Fabio Capello inizierà alle 20.

In campo all'Allianz Stadium di Torino anche la Juventus di Andrea Pirlo, contro il Ferencvarosi, già sconfitto nella gara d'andata. I tifosi juventini e non potranno seguire il match solo su Sky Sport, alla posizione 252. La piattaforma di Comcast permette anche di guardare la partita in streaming, su Sky Go, mentre per i non abbonati resta sempre l'opzione Now Tv, a patto di sottoscrivere il ticket Sport.

Domani sarà la volta di Inter ed Atalanta, anch'esse impegnate in sfide decisive per il prosieguo della campagna europea.