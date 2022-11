Champions League: dove vedere Milan - Salisburgo in TV e streaming gratis

Scorrono i titoli di coda sulla fase a gironi della Champions League, e dopo la doppia sconfitta indolore di Inter e Napoli di ieri sera, questa sera va in scena il Milan contro il Salisburgo in una partita decisiva per il prosieguo della campagna europea dei rossoneri.

La squadra Campione d'Italia guidata da Stefano Pioli, infatti, se la dovrà vedere a San Siro contro il Salisburgo, in una partita che decreterà quale delle due squadre passerà agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Ai rossoneri basta un punto per staccare il pass, mentre il Chelsea è già qualificato.

La partita sarà trasmessa su Amazon Prime Video, in streaming ed in maniera completamente gratuita per gli iscritti al programma Prime. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, accompagnati da Alessia Tarquinio ed Alessandro Alciato a bordo campo. Amazon come sempre proporrà un ampio prepartita a partire dalle 19:30, condotto da Giulia Mizzoni insieme ad Alessandro Nesta, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola.

L'altro match con protagonista la squadra italiana, vale a dire Juventus-PSG, invece, sarà visibile su Sky. In questo caso si tratta di una partita decisiva solo per i Bianconeri, che vincendo o con un risultato positivo riuscirebbero ad evitare il quarto posto del girone.