Chance The Rapper fa un party per rilasciare il disco, ma l'album non esce

Immaginatevi di essere un noto rapper americano e di star festeggiando l'uscita del vostro disco durante il solito party di lancio. Ebbene, passata la mezzanotte, il vostro album non esce e voi siete lì a dovervi giustificare con i fan e con i presenti. Questo è quanto successo a Chance The Rapper, artista americano al vertice delle classifiche.

Infatti, stando anche a quanto riportato da HotNewHipHop, il rapper aveva promesso l'uscita del suo nuovo album chiamato "The Big Day" nella notte tra il 25 luglio e il 26 luglio 2019, ma allo scoccare della mezzanotte i fan si sono trovati impossibilitati ad ascoltare il disco sulle maggiori piattaforme di streaming. Questo ha creato parecchia confusione agli appassionati di musica rap e ovviamente su Twitter non sono mancate le lamentele.

Stando a diverse fonti, ci sarebbero stati alcuni problemi a livello di qualità audio dello streaming, anche se ovviamente queste voci non sono ancora state confermate in modo ufficiale. Quello che è certo è che al momento il disco non è disponibile su nessuna piattaforma musicale. Si tratta di una vicenda simile a quella avvenuta con l'ultimo album del rapper americano 21 Savage, che aveva rinviato la data di uscita del suo lavoro di diversi giorni. Secondo alcuni, dunque, potrebbe essere una sorta di mossa di marketing per far parlare della propria musica.

Tuttavia, un aneddoto interessante è il fatto che Chance The Rapper, stando a quanto riportato da UPROXX, la sera del 25 luglio 2019 ha tenuto uno dei classici party che si fanno nella giornata di lancio del disco, dove si è anche esibito in freestyle. Insomma, sembra proprio che il rapper fosse convinto che il suo album sarebbe stato rilasciato nella notte. Manco a dirlo, l'evento ha scatenato l'ironia del mondo del Web.