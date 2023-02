Questa è la tua ultima chance per vedere la cometa dei Neanderthal

Vi abbiamo ampiamente parlato della cometa dei Neanderthal, un corpo celeste che si è fatto vedere l'ultima volta quando sul pianeta c'erano i nostri cugini oggi estinti (ma che possono essere trovati nel nostro codice genetico). Questa è la vostra ultima occasione per poterla vedere, prima che scompaia per sempre.

La cometa è sotto il limite medio di visibilità ad occhio nudo, ma un binocolo attualmente dovrebbe permettervi di vederla senza problemi. Nelle prossime notti alcuni fortunati potranno vederla accanto a Marte nel cielo, mentre il Pianeta Rosso è visibile ad occhio nudo in direzione ovest subito dopo il tramonto.

Vi consigliamo di consultare questo sito web per identificarla in modo più preciso. Questa potrebbe essere l'ultima volta che vedremo il corpo celeste e ci sono delle probabilità che non tornerà mai più anche tra 50.000 anni. La cometa si trova in un'orbita debolmente iperbolica e una piccola deviazione dal suo percorso attuale, forse a causa della gravità di Giove o Saturno, potrebbe deviare la traiettoria.

La cometa attualmente è visibile da entrambi gli emisferi, ma le condizioni atmosferiche e la giusta attrezzatura potrebbero essere vitali per osservarla al meglio. Come sottolineato dagli esperti, a essere visibile non sarà l'ammasso di ghiaccio, ma la lunga scia di polveri verdi che la cometa rilascia dietro di sé.

Tutti coloro che non riusciranno a vederla, potranno gustarsi una diretta live con il Virtual Telescope Project.