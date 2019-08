Chandrayaan-2 ci mostra delle incredibili immagini della Luna

La sonda Chandrayaan-2 dell'India si sta attualmente stabilendo in orbita attorno al nostro satellite, nel frattempo però ci manda delle splendide "cartoline" della superficie della Luna, in attesa di fare la storia.

L'astronave è arrivata nell'orbita lunare il 20 agosto, e sta attualmente conducendo una serie di manovre per modificare quell'orbita in preparazione di un tentativo di atterraggio in meno di due settimane.

Mentre lo fa, l'astronave sta catturando splendide immagini della superficie butterata della Luna. Queste immagini ci mostrano una serie di crateri che si trovano vicini al polo nord lunare, e sono: Plaskett (grande 114 chilometri), Rozhdestvenskiy (181 km), Hermite (108 km), Sommerfeld (169 km) e Kirkwood (68 km).

Una seconda immagine mostra invece una regione dell'emisfero settentrionale del lato opposto della Luna, inclusi i crateri Jackson, Mach, Mitra e Korolev.

Chandrayaan-2 sta cercando di inserirsi in un'orbita tra i poli della luna. In circa una settimana, l'orbiter si separerà dal resto della missione e continuerà il suo viaggio intorno al satellite per tutto il prossimo anno.

All'interno dell'orbiter troviamo un lander e un rover, che si lanceranno vicino al polo sud della Luna, tentando il primo atterraggio morbido lunare dell'India. Se la manovra avrà successo, il paese diventerà solo il quarto ad aver compiuto tale impresa, dopo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e la Cina.

L'atterraggio è previsto per il 6 settembre, teniamo le dita incrociate.