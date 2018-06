Chang Cheng conferma: Lenovo Z5 avrà un retro in vetro; Diffuso il primo render

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Lenovo Z5, che avverrà il prossimo 5 giugno, arrivano ulteriori conferme in merito dal solito Chang Cheng, vicepresidente della società con sede a Hong Kong.

In particolare, oggi veniamo a conoscenza del fatto che lo smartphone in questione presenterà un retro in vetro molto simile a quanto abbiamo già potuto vedere con Huawei P20 e P20 Pro. L'annuncio è anche stato accompagnato dal render ufficiale che potete vedere qui sotto. Ricordiamo, inoltre, che in precedenza il vicepresidente aveva parlato di ben 4TB di memoria interna.

Tra le informazioni non ancora confermate, invece, troviamo il presunto rapporto screen-to-body del 95%, valore che difficilmente si è visto in uno smartphone. Si vocifera poi della presenza di una fotocamera frontale da 13MP "a comparsa", mentre il sensore di impronte digitali potrebbe essere posizionato sotto il display. Altre fonti descrivono uno schermo da 6 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e una CPU Qualcomm Snapdragon 845. Il tutto affiancato da 6/8GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Il comparto fotografico dovrebbe essere gestito da dual camera posteriore da 13MP, mentre la batteria dovrebbe essere da 3200 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.0 Oreo. Il canale YouTube IT. Tech ne ha realizzato anche un primo video concept. Le caratteristiche tecniche sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela.