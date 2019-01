Chang'e 4: inaspettatamente la Cina e la NASA hanno collaborato assieme

C'è stato un inaspettato clima di collaborazione tra l'agenzia spaziale cinese e la NASA, nell'ambito della missione che ha permesso alla potenza asiatica di far atterrare con successo Chang’e 4 sul lato più remoto della Luna. Non era scontato: una vecchia legge americana non lo permetteva, e gli USA hanno tentato di ostacolare la Cina in passato.

È in assoluto la prima volta che le due potenze collaborano sul fronte spaziale, specie perché fino al 2011 una legge promulgata in piena guerra fredda impediva una simile cooperazione degli Stati Uniti con la Cina. Ad ogni modo, è significativo che dall'abrogazione ci siano voluti altri otto anni per vedere un disgelo.

In tempi recenti, gli Stati Uniti avrebbero impedito ad alcuni scienziati cinesi di ottenere il visto per il Paese, e avrebbe ostacolato anche il processo di sviluppo tecnologico che ha permesso alla missione Chang'e 4 di ottenere successo.

Ma in cosa consiste la storica collaborazione tra NASA e agenzia spaziale cinese? In una condivisione di dati, soprattutto: la NASA ha infatti monitorato le fasi di atterraggio di Chang'e 4 con i suoi satelliti, anche se sembrerebbero non essere riusciti ad intercettare il preciso momento dell'atterraggio, ma solo le fasi successive. Per permettere questo risultato, a beneficio di entrambe le potenze, la Cina aveva comunicato il luogo e i tempi precisi dell'atterraggio.

Interrogata sul motivo di questa inaspettata alleanza, proprio in virtù delle tensioni precedenti, la portavoce del Ministro agli Esteri cinese, Hua Chunying, ha risposto che, essendo la Cina una grande potenza, è giusto che si comporti con il portamento di una grande potenza. "Il progresso scientifico e tecnologico serve per servire la pace e lo sviluppo dell'intero genere umano", ha poi aggiunto, dicendo che quando si parla di cooperazione tecnologica, le nazioni devono avere chiaro in mente che si sta parlando del progresso di tutta l'umanità.