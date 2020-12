Chang'e 5 è sulla Luna: è la prima missione di raccolta campioni dal 1976

Continuano ad arrivare notizie promettenti dal controllo missione cinese che si sta occupando della sonda Chang'e 5, il primo progetto concreto dal 1976 che tenterà di recuperare campioni lunari e riportarli sani e salvi sulla Terra. La sonda ha appena effettuato con successo la manovra di discesa.

Chang'e 5 (che prende il nome dalla divinità cinese della Luna) è arrivata in orbita lunare circa due giorni fa, ha circolarizzato la sua traiettoria mantenendosi a circa 400km di quota e ha distaccato il suoi moduli di discesa, proseguendo piano piano - ma con costanza - verso il suolo del nostro satellite.

Circa un'ora fa è arrivata la notizia ufficiale che il veicolo è riuscito con successo nell'allunaggio, toccando senza problemi la Luna e avviando ufficialmente la seconda parte della missione, ovvero la raccolta dei campioni. La CNSA non ha ancora pubblicato i risultati e i dati del "touchdown" ma - se tutto è andato come previsto - i moduli di Chang'e 5 dovrebbero essere approdati vicino al Mons Rumker, nell'Oceanus Procellarum.

Ora si può dire che il veicolo è diviso in due parti: due moduli sono rimasti in orbita (l'orbiter principale e il modulo di rientro terrestre), mentre altri due sono scesi sulla Luna (il lander dotato degli strumenti scientifici e di lavoro, e il piccolo vettore di ascesa che riporterà i campioni in volo). Sarà compito del lander adesso scavare fino a due metri di profondità nella crosta lunare e raccogliere fino a 2kg di campioni di rocce lunari.

È dal 1976 che campioni freschi della Luna non venivano portati sulla Terra (l'ultima ad esserci riuscita è stata la URSS con la missione "Luna 24") e, sebbene manchi ancora molto per cantare vittoria, il progetto Chang'e 5 potrebbe dimostrarsi una pietra miliare importantissima per la Cina, ormai a tutti gli effetti una potenza affermata in campo dell'esplorazione spaziale.

Non bisogna dimenticare infatti che la terra del "Regno di Mezzo" è stata fin ad ora l'unica nazione ad aver inviato con successo un rover sulla faccia nascosta della Luna.